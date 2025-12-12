Денталният пакет, който здравната каса отпуска може да се използва само в рамките на календарната година, информират от НЗОК. Неизползваните процедурите не могат да се прехвърлят в следващата година.НЗОК заплаща в извънболничната дентална помощ за екстракция на зъби, без да е конкретизиран видът на зъба. При извършване на екстракция с анестезия на дълбоко фактуриран/разрушен зъб (независимо дали е "мъдрец“ или не), НЗОК заплаща 90,76 лв. за ЗОЛ над 18 год. и 100,85 лв. за ЗОЛ до 18 год. В тези случаи зъбът се вади от лекар по дентална медицина, сключил договор за оказване на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ, след насочване с направление - бланка 119 МЗ от лекуващия лекар по дентална медицина, а пациентът като здравноосигурено лице доплаща 13,50 лв. (за ЗОЛ над 18 год.) или 5,00 лв. (за ЗОЛ до 18 год.).По преценка на лекар по дентална медицина, с оглед сложността на необходимата хирургична намеса, пациентът може да бъдете насочен с направление за необходимото лечение по Амбулаторна процедура № 18 "Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност“ в рамките на 24/48ч., или за болнично лечение по някоя от клиничните пътеки в областта на лицево-челюстната хирургия, след издаване на бланка МЗ-НЗОК № 7.Необходимостта от хоспитализация се преценява от съответното болнично лечебно заведение, което е свързано с индикации, заложени в съответната клинична пътека, например определени усложнения, които трябва да са налице, за да се извърши оперативната намеса в болнични условия по линия на НЗОК.Уточняваме, че екстракциите на полуретинирани и ретинирани мъдреци не са включени в договорения пакет по дентална медицина в извънболничната помощ, регламентиран в Националния рамков договор 2023-2025 за денталните дейности.