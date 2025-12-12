Прехвърлят ли се неизползвани манипулации по НЗОК за следваща година?
© iStock
Здравната каса поема ли вадене на мъдрец?
НЗОК заплаща в извънболничната дентална помощ за екстракция на зъби, без да е конкретизиран видът на зъба. При извършване на екстракция с анестезия на дълбоко фактуриран/разрушен зъб (независимо дали е "мъдрец“ или не), НЗОК заплаща 90,76 лв. за ЗОЛ над 18 год. и 100,85 лв. за ЗОЛ до 18 год. В тези случаи зъбът се вади от лекар по дентална медицина, сключил договор за оказване на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ, след насочване с направление - бланка 119 МЗ от лекуващия лекар по дентална медицина, а пациентът като здравноосигурено лице доплаща 13,50 лв. (за ЗОЛ над 18 год.) или 5,00 лв. (за ЗОЛ до 18 год.).
По преценка на лекар по дентална медицина, с оглед сложността на необходимата хирургична намеса, пациентът може да бъдете насочен с направление за необходимото лечение по Амбулаторна процедура № 18 "Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност“ в рамките на 24/48ч., или за болнично лечение по някоя от клиничните пътеки в областта на лицево-челюстната хирургия, след издаване на бланка МЗ-НЗОК № 7.
Необходимостта от хоспитализация се преценява от съответното болнично лечебно заведение, което е свързано с индикации, заложени в съответната клинична пътека, например определени усложнения, които трябва да са налице, за да се извърши оперативната намеса в болнични условия по линия на НЗОК.
Уточняваме, че екстракциите на полуретинирани и ретинирани мъдреци не са включени в договорения пакет по дентална медицина в извънболничната помощ, регламентиран в Националния рамков договор 2023-2025 за денталните дейности.
Още от категорията
/
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
17:01
Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
10:28
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбският съд го остави почти до края на присъдата му
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Задържаха полицейски шеф
13:14
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.