Вторият ред бараки по ул. "Д-р Пискюлиев“ – от кръстовището с ул. "Радецки“ до това с "Г. Бенковски“, се премахват, видя репортер на. Така ще се отвори изгледа към блоковете зад тях.Припомняме, че в началото на декември миналата година стартира премахването на първия ред бараки по ул. "Д-р Пискюлиев".Проектът за основен ремонт на улицата бе реализиран по Инвестиционната програма за общински проекти на Министерството на финансите. В него бяха заложени над 1,3 млн. лв. за нови настилки, тротоари, бордюри и кабелни линии. Създадени са условия за движение на хора с увреждания и детски колички.През ноември миналата година общинската фирма "Пазари“ ЕАД жалва премахването на бараките край Колхозния пазар. Административният съд във Варна отхвърли исканията на дружеството за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение по издадени заповеди на кмета на Община Варна, с които бе наредено премахването на повече от 40 преместваеми обекти, намиращи се в района на Колхозен пазар.