Росен Желязков по време на срещата си с президента на Ливанската република генерал Жозеф Аун. Премиерът Желязков приветства силния ангажимент на новото ръководство на страната за укрепване на държавните институции и за постигане на икономическо възраждане в един изключително сложен регионален контекст. Като държава член на Европейския съюз, България остава ангажирана с подкрепата за Ливан в стремежа му към мир, сигурност и устойчиво развитие, потвърди Желязков.
Министър-председателят Росен Желязков изрази увереност, че настоящото посещение на генерал Жозеф Аун ще даде нов тласък на сътрудничеството между България и Ливан. Вашата визита е ясен знак за волята на двете страни да активизират политическия диалог и да издигнат двустранните отношения на ново, по-високо равнище, отбеляза Желязков. Премиерът акцентира върху възможностите за ползотворно взаимодействие в областта на икономиката, образованието, културата, туризма и сигурността.
В хода на срещата в Министерския съвет беше акцентирано върху дългогодишните приятелски връзки между двете страни, основани на взаимно уважение и доверие. Свидетелство за това е и предстоящата годишнина, която ще бъде отбелязана догодина. През 2026 година се навършват 60 години от установяването на дипломатически отношения между България и Ливан.
Премиерът: България остава ангажирана с подкрепата за Ливан
