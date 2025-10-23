ЗАРЕЖДАНЕ...
Премиерът: До утре е срокът България да представи пред ЕК първия бюджет на страната ни в евро
Темата беше коментирана днес от премиера Росен Желязков в Брюксел, където той представя страната ни на срещата на върха на европейските лидери.
"Ако до 24 ние не консултираме бюджета, Брюксел ще направи своите калкулации на база на действащото законодателство, без политики, които бихме предложили. Така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на бюджета“, обяви премиерът, цитиран от bTV.
