Росен Желязков в парламента, предаде репортер на "Фокус".
"Нашата коалиция се събра, обсъди настоящия момент, предизвикателствата, пред които сме изправени и отговорните решения, които трябва да вземем", каза Желязков.
"Нямаме съмнение, че вотът на недоверие няма да бъде успешен. За нас решенията на Народното събрание имат смисъл, когато изразяват волята на суверена", уверено заяви той.
Властта произтича от суверена, а това е гласът на народа, категоричен бе премиерът.
"Чуваме гласа на гражданите, които протестират, затова чуваме и техните искания, а именно - оставка на правителството", допълни той.
"Този кабинет дойде като функция на сложна коалиция между партии, които са разнородни, но с целта и желанието България да продължи по своя европейски път", коментира министър-председателят.
"Постигнахме еврозоната и макроикономическа стабилност, достигнахме небивал ръст на приходите. Ще изпълним бюджетната рамка за 2026 г. План-сметката, която предложихме, беше на социалната защита и увеличаване на покупателната способност на гражданите. Това сякаш не можа да бъде докрай обяснено или опонентите ни не успяха да го разберат. Протестът беше срещу самонадеяност и арогантност, за начина, по който ценностите на демокрацията се изпълняват. Затова правителството подаде оставка", каза той.
"Този протест е протест за ценности, за поведение, за отношение", допълни Желязков.
Според него протестът трябва да излъчи своите лидери, а те - своите виждания за управлението в прехода към евро. "Трябва да има гаранции за това преди гласуването на бюджета иначе ще се наложи да внесен удължителен закон", допълни премиерът.
Припомняме, че "Фокус" първи съобщи, че кабинетът подава оставка днес.
Премиерът Росен Желязков потвърди: Подаваме оставка!
