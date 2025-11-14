Росен Желязков свиква спешно Съвета по сигурност към Министерски съвет заради избора на особен управител на "Лукойл".
Това съобщи председателят на парламента Рая Назарян като по този начин го извини за отсъствието му от парламентарния контрол.
Името на особения управител се очаква до часове.
Очаквайте подробности.
Пета във Вечността
преди 2 ч. и 31 мин.
Управляващата власт не разбира, че ако продължава да работи само в свой интерес, скоро ще остане сама. Техните "гениални" решения често изглеждат като сценарий от нискобюджетна комедийна фантасмагория. Накрая, обикновените граждани плащат цената за всяко тяхно особено тъпо действие!
