Росен Желязков.
"Всички канали за подкрепа за Украйна, които сме установили досега, трябва да продължат да се прилагат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност", допълва той.
Според него тези гаранции за сигурност за Украйна трябва да включват устойчивата подкрепа както на европейските, така и на евроатлантическите партньори.
"Нашият непосредствен приоритет трябва да продължи да бъде пълното и безусловно прекратяване на огъня в Украйна", посочи премиерът Желязков.
Министър-председателят приветства усилията на украинския президент Володимир Зеленски и на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Желязков беше категоричен, че постигането на всеобхватен мир в Украйна е свързано с пълното зачитане на международното право и международния ред.
"България заедно с нашите партньори от ЕС и съюзници от НАТО, е готова да допринесе за постигането на рамка за справедлив и траен мир", заяви още министър-председателят Росен Желязков.
