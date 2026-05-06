С поредица от големи събития и нови формати Digital4Network отбелязва своя 10-годишен юбилей през 2026 г. Това каза управляващият партньор на IMG Connect и Digital4Network Преслав Бобев в предаването "Утрото на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова.

"Тази година Digital4Network става на 10 години. Имаме юбилей", заяви той, като припомни, че инициативата е започнала в Пловдив като "една малка сбирка на 20-30 дигитални ентузиасти", а днес се е превърнала в "една машина, един целогодишен календар от събития".

Сред основните акценти в календара е конференцията Digital4Sofia, която ще се проведе на 11 юни. По думите на Бобев това е най-голямото събитие на Digital4Network всяка година, което събира близо 1000 участници - сериозна цифра за българския пазар.

Темите ще бъдат силно повлияни от развитието на изкуствения интелект. "Заложили сме темата AI, която мисля, че присъства в толкова много събития и така ще си бъде поне в близко обозримо бъдеще", посочи гостът. Фокусът ще бъде върху приложението на AI в дигиталния маркетинг, електронната търговия и бизнес иновациите.

Специално внимание ще бъде отделено и на промените в платформите на Meta, Google и TikTok, които по думите му са основното поле на действие на маркетолозите в момента.

Бобев подчерта, че събитието се утвърждава като платформа за международен обмен: "Много смело каним тази година все повече и повече чуждестранни лектори и експерти това е начинът - една платформа за обмен на знания, на нововъведения, на иновации".

В календара влиза и Digital4Varna, което тази година ще претърпи сериозна трансформация. Освен традиционната конференционна част, организаторите подготвят и втори ден на плажа. "Ще го превърнем в своеобразен Бийч фест, ще е забавно, ще е слънчево, ще е морско", каза Бобев.

По думите му модерните събития вече трябва да надхвърлят стандартния формат: "Много от събитията вече трябва да са едно цялостно преживяване не просто да сервираме едно кафе пред залата и "говорете си" - не става така".

Организацията развива и социална насоченост чрез част от инициативите си. Предстоящо събитие в Благоевград ще бъде с кауза, като средствата от билетите ще бъдат дарени: "Цената на билета е съвсем символична, приходите ще бъдат дарени за кауза, която е свързана с града", обясни Бобев.

Според него платеният достъп до събития е важен за ангажираността на аудиторията.

Успоредно с това се развиват и формати за деца, като инициативата Digital Kids Fest, насочена към онлайн безопасността.

В заключение Бобев подчерта значението на енергията и екипната работа: "Човек, който ръководи екипи, няма избор - трябва да има тази енергия и да я предава нататък."