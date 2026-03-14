Перспективите за охлаждане на конфликта между САЩ, Израел и Иран – до степен, при която нормалността бързо да се възстанови – все повече остават на заден план. Ситуацията остава изключително динамична и в следващия месец едва ли може да се очаква реално успокояване. Това коментира в интервю запофинансовият анализатор Преслав Райков."Говорим за наистина изключително пренареждане в краткосрочен мащаб. Вече започваме да наблюдаваме и структурни промени – редица производствени бази, хранилища и като цяло търговията с петрол в основната точка на света, каквато е Близкият изток, страни производителки като Саудитска Арабия, Емирствата, Оман и дори Иран нарушиха пазара“, посочи той.По думите му към момента основните сортове петрол се търгуват на нива около 100 долара за барел, като на моменти цената достига и 115 долара."Перспективите за охлаждане на конфликта до степен, в която нормалността бързо да се възстанови, все повече се отдалечават. Лично аз не смятам, че дори при прекратяване на конфликта в рамките на следващия един-два месеца ще видим пълно възстановяване както на производството, така и на експорта на петрол от региона“, допълни Райков.Той обърна внимание и на сериозния проблем с корабоплаването в района."В момента има изключително интензивен трафик на танкери със суров петрол и с преработени продукти, които на практика стоят блокирани и не могат да преминат през Ормузкия проток. Това генерира огромна концентрация на риск в региона“, обясни финансовият анализатор.По думите му ситуацията на световните петролни пазари остава под силно напрежение, въпреки че преди началото на конфликта пазарът е бил добре снабден."Самата световна конюнктура на търсенето не беше толкова активна и затова виждахме нива от около 62-63 долара за барел преди разгарянето на конфликта. Този геополитически ход обаче промени изцяло картината. Около 20% от световния петрол преминава именно през този регион. В момента приблизително десет от най-големите петролни танкера са блокирани. Това означава, че както в краткосрочен, така и в средносрочен план ситуацията ще остане много динамична и трудно може да се очаква охлаждане през следващия месец“, подчерта Райков.Финансовият анализатор коментира и решението на САЩ временно да облекчат санкционния натиск върху Русия, позволявайки за един месец търговия с руски суров петрол и нефтопродукти."Санкционният натиск действително беше облекчен, тъй като Европа би била силно зависима при цени на петрола от порядъка на 110-115 долара за барел. Освен това инфлационният натиск не е свързан само с цената на петрола. През блокирания Ормузки проток преминава огромна част от суровините, необходими за химическата индустрия в световен мащаб и особено в Европа. Оттам минават и много от суровините за торовата индустрия, което вече влияе директно върху цените на определени храни и земеделска продукция“, посочи той.По думите му руските доставки и преди конфликта не са били напълно спрени, а просто са достигали пазарите по по-сложни и по-скъпи маршрути."Сега това ще бъде канализирано, за да се постигне ребалансиране на пазара. В противен случай и САЩ, и Европа много добре осъзнават, че ценовият сценарий за техните икономики би бил изключително тежък“, обясни Райков.Той отбеляза, че още преди началото на конфликта в Иран се е появил сигнал за подобна стратегия."Случайно или не, преди разгарянето на конфликта видяхме отваряне на венецуелския петролен пазар, който също може да гарантира количества. Разбира се, не толкова бързо, колкото Русия, защото Венецуела има нужда от значителни инвестиции за възстановяване както на производството, така и на експорта. Но самият факт, че САЩ подсигуриха Венецуела като източник на петрол, подсказва, че вероятно ще се търси и намаляване на санкциите срещу Русия. Всъщност вече го видяхме – тази седмица администрацията на Тръмп започна поетапно оттегляне“, каза още той.Според него подобни решения често започват като временни, но могат да се окажат дългосрочни."Обещава се като краткосрочна и временна мярка, но знаем, че временните решения понякога се превръщат в най-дългосрочните и устойчиви. Целта е световната енергийна система да остане балансирана“, посочи Райков.Той подчерта, че САЩ са наясно с риска от силен икономически натиск от страна на европейските партньори."Вашингтон много добре разбира, че натискът от икономиките в Европа да бъде прекратен конфликтът би бил огромен, ако не им бъдат гарантирани енергийни ресурси, които да поддържат икономиката“, каза анализаторът.По думите му почти целият поток на втечнен природен газ от Близкия изток в момента е спрян."Дори страни като Индия и Китай срещат сериозни трудности при осигуряването на доставки от региона, въпреки уверенията, че те ще преминават безпроблемно. Това по-скоро е политическа стратегия, насочена към гарантиране на енергийна обезпеченост“, смята той.Райков подчерта още, че САЩ към момента са най-големият енергиен производител в света."Не трябва да се съмняваме, че редица пазари, които сега изпитват дефицит заради нарушените доставки от Близкия изток, ще бъдат компенсирани с американски доставки. Осигуряването на енергийно спокойствие в световен мащаб би дало картбланш за по-дългосрочни операции в Иран, насочени към изпълнение на обявената основна цел – смяна на режима на аятоласите в страната“, заключи финансовият анализатор.