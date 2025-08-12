По-рано днес стана ясно, че се провежда специализирана акция в София и страната. Това потвърдиха от ГДБОП-МВР за "Фокус". По информацията с която разполагаме, Националното следствие е влязло в офисите на фирмата "Сейдж Консултантс“ АД, намираща се в сграда на столичния булевард "Черни връх". Според Търговския регистър седалището й се намира на 8-ия етаж. Фирмата се занимава с производство на оръжие, боеприпаси, стоки и технологии с възможна двойна употреба, както и тяхната продажба в страната и чужбина. Смята се, че българската оръжейна компания е заобикаляла санкциите срещу Русия.Към момента няма данни за задържани лица.От пресцентъра на Прокуратурата съобщиха по-рано днес, че в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната.Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.