Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
Към момента няма данни за задържани лица.
От пресцентъра на Прокуратурата съобщиха по-рано днес, че в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната.
Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.
В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).
Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.
