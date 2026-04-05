Заради сериозните затруднения, причинени от драстичното увеличение на цените на горивата, транспортният бранш се готви за протести. Автобусни и товарни превозвачи заявяват, че в понеделник, т.е. утре, ще спрат работа и ще пуснат хората си в отпуск.

"Много трудно се оцелява в кризата с горивата. Голяма част от колегите са спрели частично дейност като може би около 30% от тежкотоварните автомобили стоят по паркингите, съответно шофьорите са без работа и се работи в намалени обеми, като една от основните причини е намалените оборотни средства с оглед по-високите цени на горивата", каза изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.

"Това, което виждаме в Европа, най-много ни притеснява, защото редици европейски държави, да не кажем почти всички, вече са взели определени мерки, които важат за техните превозвачи и автоматично изхвърлят българските такива от пазара, по начин по който губим конкурентноспособност, не можем да предлагаме адекватни цени и съответно губим и своите клиенти", каза още Димитров.

По думите му, вече има изпратени 7-8 писма до служебния кабинет и до президента с настояване за подпомагане за сектора. Основните причини са две:

транспортът като дейност е на първата линия при поскъпване на петрола. Втората причина е липсата на мерки.

"Предложихме италианския модел, който вече близо три седмици функционира и е нотифициран с ЕК, на база зареденото количество гориво за предходния месец и отговаряйки на определени правила, транспортните дружества получават така наречения виртуален кредитен портфейл, с който могат да намалят своите задължения към бюджета в Италия. Стойността, която получават превозвачите е 28% от зареденото гориво за предходния месец и с него покриват задълженията си за осигурителни вноски, задълженията си за ДДС и други данъчни задължения към бюджета. Считаме, че подобна мярка е разумна, не се изисква правителството да харчи определени пари и в същото време се дава така необходимата подкрепа на транспортния сектор", каза още гостът.

Димитров напомни, че повишението на цените на превоза рефлектира върху абсолютно всички продукти, които употребяваме и съобщи, че във вторник Камарата ще проведе среща с министъра на транспорта. Превозвачите са обявили и протестна готовност, ако исканията им не бъдат взети под внимание.