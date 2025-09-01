ЗАРЕЖДАНЕ...
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези две дати са неработни дни, какъвто е случаят през този месец, изплащането започва и завърша на първите работни дни след тях. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.
Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември 2025 г.
На 2 септември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.
