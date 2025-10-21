ЗАРЕЖДАНЕ...
Президентската институция ще подкрепи инициативата "Мениджър за един ден"
Държавният глава Румен Радев ще посрещне в кабинета си Матилда Матева, ученичка в ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" – Ботевград. Вицепрезидентът Илияна Йотова ще сподели работния си ден с ученика в СУ "Козма Тричков" – Враца, Емилиян Георгиев.
В 14.30 часа в Гербовата зала Румен Радев и Илияна Йотова ще връчат сертификати за участие в инициативата на двамата ученици.
