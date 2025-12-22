Сподели close
В отговор на отправените въпроси, както и на запитванията на граждани по отношение на заявките на новосформиращата се партия "Трети март", че възприема президента Румен Радев като свой "неформален лидер", напомняме, че:

Държавният глава Румен Радев още в началото на ноември т.г. заяви, че:

''Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията'', се посоча в официално позиция на прессекретариата на президента. 

ФОКУС припомня, че преди дни от политическото движение "Трети март" заявиха, че приемат президента Румен Радев за свой неформален лидер.