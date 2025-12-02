Румен Радев.
"Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода", коментира още президентът.
"Скъпи сънародници, всички вие, които изпълнихте площадите, обръщам се към всички вас, че няма да пропилеем този шанс да променим България", допълни той.
"Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!", категоричен бе държавният глава.
Очаквайте подробности.
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
©
Още по темата
/
Председателят на БСК: Загърбете тяснопартийните си интереси, да погледнете на проблемите на хората
16:33
Младежката организация на ГЕРБ за протеста: Нека това да не бъде инструмент в ръцете на политически лидери
10:29
Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Равносметка на Столичния инспекторат след снощния протест
09:28
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опорочи най-големият протест от 35 години
08:32
Още от категорията
/
Министър Иванов обсъди възможности за надграждане на сътрудничеството между България и Австрия
17:14
Пеевски: Румен Радев - истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! С ПП-ДБ употребихте младите хора!
01.12
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюджетът 2026 ще продължи да бъде правен по същия инерционен начин, както в последните пет години
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Стефанов 24
преди 37 мин.
ИДИОТ!!! Не си заслужава кометариите!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.