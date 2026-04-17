Илияна Йотова ще направи обръщение към народа днес, съобщиха от Президентството. Поводът са предстоящите избори за Народно събрание тази неделя, 19 април.

Днес, в полунощ приключва предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април, а събота ще бъде ден за размисъл.

Обръщението на президента ще бъде в 19.00 часа в Гербовата зала на "Дондуков“ 2.