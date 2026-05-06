Държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия. В тези тежки времена ние отново разчитаме на вас (бел. ред. - военнослужещите от Българската армия) , защото конфликтите са навсякъде около нас - влязоха дори в домовете ни. Това каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова в словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия, предаде репортер на ФОКУС.

"Уважаеми военнослужещи от Българската армия, днес вие сте гордостта на народа ни и огледалото, в което се оглеждат високият български дух и самочувствието ни като българи. Винаги сте там, където е най-трудно — при пожари, наводнения, в болници и навсякъде, където, забравили себе си, спасявате човешки животи“, каза още тя.

"Славните страници на историята се четат през светлите образи и славните дела на хиляди военачалници, офицери и войници. По бойните полета те показваха какво означава да мобилизираш духа си до степен, която врагът не може да предполага. Те са символ на доблест, дълг, правда, обединение и справедливост“, заяви президентът.

"6 май носи особен заряд, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Знамената-светини са пред нас - свидетели на тежки битки и безмерен героизъм. Те са къс плат, но и къс от нашата история, но и летопис на неувяхващата слава на българската армия. Днес нашата почит е към българското знаме и към историята. Под тези знамена, често с цената на живота си, воюваха за свободата и независимостта истински българи родолюбци. 6 май и 20 април са дни на възторг и свобода", каза Йотова в словото си.

След края на ритуала се проведе тържествен марш на представителните роти на площад "Александър Невски“.