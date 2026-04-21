Още следващата седмица - сряда или четвъртък може да бъде свикано Народното събрание. Това каза пред журналисти президентът Илияна Йотова.

"Чакам решението на ЦИК. Надявам се най-късно до събота да имаме поименният списък на народните представители, което означава в кратки срокове излизането им и в Държавен вестник", допълни Йотова.

Държавният глава изрази готовност да отложи визитата си до Дубровник, ако партиите са готови.

За това какво мисли за главния секретар на МВР Георги Кандев тя каза: "Давам му висока оценка, макар да е временно изпълняващ, но това ще реши новият вътрешен министър и правителство. Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да продължи работата си".

На въпрос Борислав Сарафов ще се оттегли сам Йотова отговори:

"Не мога да говоря от името на г-н Сарафов, въпрос на негова собствена преценка е".