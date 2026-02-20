Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател.
Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Документът е издаден на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията.
Стоил Цицелков беше назначен за вицепремиер за честните избори от служебния премиер Андрей Гюров.
По-рано днес, Цицелков обяви на брифинг в Министерския съвет, че ще депозира оставката си. Тя беше приета от премиера Гюров.
До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК.
Президентът Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков
