Президентът Илияна Йотова посрещна и шефа на БНБ Димитър Радев на входа на президентството.

Вчера Йотова срещна с председателката на парламента Рая Назарян.

Шефът на БНБ и президентът ще проведат разговор във връзка с избора на служебен кабинет. 

По-късно се очаква коментар от страна на Димитър Радев. 

Днес предстоят и срещи с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.