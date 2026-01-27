Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.
Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.
ФОКУС припомня, че и трите проучвателни мандата за съставяне на правителство бяха върнати на президента Румен Радев неизпълнени. Конституционната процедура беше изчерпана след като и ГЕРБ, ПП-ДБ и "Алианс за права и свободи“ (АПС) не успяха да съставят кабинет. След завъртане на мандатите единственият вариант остана предсрочни парламентарни избори и назначаване на служебен кабинет.
Държавният глава може да избира служебен министър-председател от т. нар. "домова книга" след промените в Конституцията от 2023 г. В одобрения списък с кандидати влизат председателят на Народното събрание, управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и обмудманът и неговият заместник. Част от възможните претенденти вече отказаха да заемат поста на служебен премиер.
