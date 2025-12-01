Президентът: Изходът е само един - оставка и предсрочни избори!
"Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона.
Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.
Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", коментира Радев.
Пеевски: Румен Радев - истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! С ПП-ДБ употребихте младите хора!
01.12
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
01.12
Зорница Илиева: Ердоган осъзнава, че на бъдещи избори те ще имат значение, затова внезапно постави Кюрдския въпрос на преден план
01.12
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
01.12
Какво предвижда прилагането на Закона за въвеждане на еврото към Търговския регистър и дружествата
01.12
Сънародниците ни във Виена също протестират
22:31 / 01.12.2025
Камъни, бомбички, бутилки и лютив спрей пред централата на "ДПС-Н...
22:31 / 01.12.2025
След като блокираха централата на ДПС: Протестът тръгва към центр...
21:28 / 01.12.2025
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюдже...
21:28 / 01.12.2025
Протестиращите тръгват към централата на ДПС
21:21 / 01.12.2025
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше...
20:32 / 01.12.2025
