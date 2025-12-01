Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Това казва президентът Румен Радев в своя официална позиция."Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона.Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", коментира Радев.