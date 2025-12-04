Румен Радев се срещна днес с посланиците на държавите членки на Европейския съюз в посолството на Кралство Дания. Срещата се състоя по инициатива на посланик Флеминг Стендер в рамките на Датското председателство на Съвета на ЕС.
В разговора участваха вицепрезидентът Илияна Йотова, както и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.
Сред акцентите на срещата бяха предизвикателствата пред Европейския съюз, произтичащи от военните действия в Украйна и Близкия изток, подходите за постигане на траен мир, негативното влияние на военните конфликти върху сигурността, стабилността, социалните и икономическите системи на Европа, както и постигането на стратегическа автономия на ЕС. Обсъдени бяха и актуалните обществени процеси в България.
Президентът Радев проведе среща с посланиците на държавите членки на ЕС
©
Още от категорията
/
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
13:21
Президентът към предприемачите от БТПП: Вашето присъствие укрепва авторитета на България и доверието на нашите партньори в страната ни
03.12
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
03.12
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха подкрепа и благодарност към Пеевски
03.12
АПИ предлага алтернативен маршрут за пътуващите към Гърция заради проблемите при ГП "Промахон"
03.12
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест
03.12
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.