Румен Радев ще удостои посланика на Япония в България Хисаши Мичигами с орден "Мадарски конник“ първа степен за заслуги за развитието на двустранните отношения.
Церемонията ще се състои в Гербовата зала на президентската институция.
Президентът Радев ще удостои посланика на Япония у нас с орден "Мадарски конник"
