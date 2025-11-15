Румен Радев след снощното решение на американското правителство да направи изключение за България за санкциите срещу "Лукойл".
Той изтъкна загрижеността си към страната и Конституцията. "Самото назначаване на особения търговски управител на "Лукойл" е извън закона. Съгласно техния закон той трябва да направи подборен 6-месечен план за дейността и да представи на Съвета за сигурност към МС. Кога г-н Спецов направи това, като дори не е присъствал на този съвет", категоричен бе Радев.
По думите му самият особен търговски управител не е толкова важен, но важен е фактът, че то го поставиха над Конституцията и над законите. "Аз ви обясних още с встъпването си в длъжност, той е в нарушение и това е много показателно", подчерта държавният глава.
"Всички опити за героични пози, за демонстрации на някакви супер постижения в дипломацията звучат леко нелепо. Но са показателни за начина, по който менторите на управляващите се опитаха да използват този казус. За начина, по който беше прокаран един закон и същността на закона, който издава истинските им намерения, които водят към ситуации като "Булгартабак" и КТБ", каза Радев.
