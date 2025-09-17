Румен Радев няма да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС. Това стана ясно от коментара му пред журналисти.
"Вече съм отговорил писмено с "не", каза държавният глава.
"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни Румен Радев.
Linchpin
преди 10 мин.
Предполагам, че пази мястото за Киро Брейка! РадеФФФ, няма такова дъно, такава тиня като тебе. Импийчмънт за руската подлога!
