Президентът Румен Радев няма да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС. Това стана ясно от коментара му пред журналисти. 

"Вече съм отговорил писмено с "не", каза държавният глава.

"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни Румен Радев.