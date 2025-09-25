Делян Пеевски е срам за всяко демократично общество. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти. "Говори се за изграждане на стена срещу дронове, но не по-малко важно е да се изгради стена срещу покварата във властта в символ, на която се превърна той", уточни Радев.
"Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител. Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание - до каквато роля се сведоха някои от ръководствата на политическите сили", каза още държавният глава.
"Да загърбиш достойнството и името си под съблазанта на моркова и страха от тоягата. Специално за медиите - да измениш на журналистическия си дълг и да превърнеш своята медия в рупор над задкулисието", отправи още критики президентът Радев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
ШИКО
преди 50 мин.
Тоя що не си направи 15 минути всеки ден да се изявява тоя мошеник по Тв. Разделителя на нацията
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.