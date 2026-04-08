Президентът Илияна Йотова ще се срещне днес с представители на институциите, отговорни за гарантирането на честността на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Срещата ще се състои днес 8 април, от 12.00 часа.

В срещата участие ще вземат членове на Централната избирателна комисия, както и служебният министър на електронното управление Георги Шарков, служебният външен министър Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, изпълнителният директор на "Информационно обслужване“ Ивайло Филипов.

Същевременно, полицията засилено работи по превенция на купения вот, като ежедневно разкрива престъпления, свързани с него, в различни региони на страната.