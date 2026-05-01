На 5 май, вторник, започват консултациите с партиите. Това обяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Панагюрище, където се чества 150 години от избухването на Априлското въстание, предаде ФОКУС.

"Както винаги сме правили до сега, ще проведа консултации с всяка една от парламентарно представените формации", посочи тя.

По думите ѝ ще бъде дадена възможност на всеки да каже своето мнение как ще работи оттук нататък в НС, как ще бъде продължен с проекта за бюджет или ще има нов бюджет. Както и каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по ПВУ.

"Силно се надявам да има и голяма пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене", категорична бе Йотова.

По информация на ФОКУС се очаква на 7 май държавният глава да връчи папката за съставяне на правителство на първата политическа сила - "Прогресивна България".