Румен Радев пристигна в Смолян с личния си автомобил и бе посрещнат с аплодисменти, предаде репортер на "Фокус".
Заедно с него е и съпругата му Десислава Радева.
Припомняме, че президентът на Република Унгария г-н Тамаш Шуйок е на посещение в България. По-рано Радев и Шуйок посетиха Бачковския манастир.
На въпрос какво мисли унгарският му колега за това, че се движи с личния си автомобил, президентът Радев лаконично коментира: "Ние сме в много добри отношения, той разбира всичко".
