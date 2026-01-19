Сподели close
Извънредно обръщение на президента на България Румен Радев:

Днес за последен път се обръщам към вас като президент. На първо място искам да поискам прошка. Благодаря ви за търпението. Кукловодите търгуват с националния интерес. Днешната политическа класа предаде интересите на българите.

Време е да сложим край на примирението. Благодаря на всички честни хора.

Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България!