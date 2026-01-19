Румен Радев:
Днес за последен път се обръщам към вас като президент. На първо място искам да поискам прошка. Благодаря ви за търпението. Кукловодите търгуват с националния интерес. Днешната политическа класа предаде интересите на българите.
Време е да сложим край на примирението. Благодаря на всички честни хора.
Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България!
Президентът подаде оставка!
Актуални теми
Кошмар
преди 22 мин.
ДОГОВОРЪТ С "БОТАШ" Съгласно този договор България плаща на Турция близо 500 000 ДОЛАРА на ДЕН!!! Повтарям: ПОЛОВИН МИЛИОН ДОЛАРА НА ДЕН!!! Договорът е за 13 г., без клауза за предоговаряне! Внимание: България е длъжна да дава тези пари на ден, ДОРИ ако в тръбата няма газ! Договорът НЕ предвижда опция за предоговаряне, а при прекратяването му "Булгаргаз" ще дължи предвидените плащания за целия му период от 13 години! Договорено от Румен Радев!!!
Nereale
преди 53 мин.
Ще ми вземете дядовия и двамата промити мозъци какво ви харесва последните години та сте си забили подутите езици в гъзовете на крадци толкова ли сте прости нали искаме нещо ново видяхме ги и шишовци и бойковци и патриоти ето го новото по зле няма на къде ние отдавна сме на дъното дано се вразумете народа изстрадалия народ е не тоя на хранилка от него нужда нямаме
Десен2
преди 1 ч. и 44 мин.
Ще вземе до 20%.
_Itzo_
преди 1 ч. и 46 мин.
Ще вземе 30% и после кво, ще го видим
