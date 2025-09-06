ЗАРЕЖДАНЕ...
Президентът попита площада в Пловдив: Ще оставим ли България на деребеите?
©
"140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия. Да харижат суверенитета, хазната и дори нашата идентичност – всичко, за което са се борили Левски, Бенковски, Захари Стоянов и съединистите".
Това заяви пред паметника на Съединението в Пловдив президентът Румен Радев, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Виждам, че наистина реагирате, искам да попитам вас, хората на площада: "Ще оставим ли България на деребеите?", обърна се той към присъстващите. Част от тях отговориха: "Неее".
"Тук, пред този паметник е мястото, където единственият отговор е "Не". Няма да я оставим по никакъв начин да се търгуват съдбите ни", продължи президентът.
И добави, че "заедно ще я строим България в заветите на нашите дейци – свободна, демократична, просперираща. Вярвам, че ще надмогнем деленията", допълни той.
"Ще излезем от комфорта на малодушие. Съединението е нашето вдъхновение. Единни сме успявали и само единни ще пребъдем", завърши той словото си.
Още по темата
/
Радостин Василев: Несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успя да раздели българската нация
16:30
Киселова: Единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки един по отделно със собствени усилия
12:54
С военен ритуал бяха положени венци и цветя пред паметната плоча на княз Александър Батенберг във Варна
12:51
"Продължаваме Промяната":Съединението е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила
10:15
Честит празник, българи!
07:57
Още от категорията
/
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
13:31
Внесоха обвинение срещу шофьора, който се вряза с колата си в заведение в Разград и уби на място трима души
12:40
Киселова към финалистите на US Open: Трофеят ще вдигне този, с когото е Фортуна, но за България Вие и двамата сте победители
11:24
Внасят иск за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинените за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
09:05
Лъчезар Богданов: За 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуровките, а вече започват да се тестват идеи за повишаване на други данъци
09:04
Делян Пеевски: Съединението прави силата! Съединението е новото начало за българската държава!
07:58
НЗОК с рекорден ръст на разходите. Икономисти предупреждават – публичните средства не са малко и е важно как и за какво се използват
05.09
Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загубиха образа си и внушиха на собствените си избиратели, че са безсилни
05.09
Доц. Соня Пенкова: Само на 6 и 7 септември знамената на Съединението в Националния военноисторически музей
05.09
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
05.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.