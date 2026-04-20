98.78% от СИК протоколите в РИК са обработени към 14:00 ч.

По данни на ЦИК пет формации минават 4-процентовата бариера.

"Прогресивна България" запазва стабилно първото си място с 1 427 768 гласа или 44.659% от вота. Следвана е от ГЕРБ-СДС, които са получили 13.386% от гласовете.

ПП-ДБ остават на трето място с 12.705%, следвани от ДПС - 6.956%.

"Възраждане" продължават да бъдат малко над чертата с 4.271%.

МЕЧ, "Величие" и БСП остават по бариерата.