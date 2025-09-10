ЗАРЕЖДАНЕ...
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
Какво представлява ескроу сметката?
Escrow е финансово споразумение, при което трета независима страна държи и регулира плащането на средствата, необходими на други две страни (обикновено купувач и продавач), участващи в дадена трансакция. Целта на този механизъм е да направи трансакциите по-сигурни, като съхранява плащането в защитена разплащателна сметка, която се освобождава само когато са изпълнени всички условия на споразумението. Доверителната сметка обикновено се използва при различни видове сделки, свързани с недвижими имоти, онлайн продажби, бизнес сливания, придобивания и други.
Кой може да открие ескроу сметка?
В България доверителна сметка може да открие всяко физическо или юридическо лице при определени условия. Най-често у нас като доверител или трета страна по договора страните се обръщат към банка. Банковата институция открива сметката и освобождава парите към продавача само след изпълнението на условията по договора и представяне на подписан нотариален акт или удостоверение за тежести.
Има вариант третата страна да бъде нотариус или, както на запад е популярно, откриване на доверителна сметка от името на адвокат на една от страните.
Как работи ескроу сметката?
Обикновено стъпките при ескроу са следните:
– Подписване на споразумение: Две страни се съгласяват да участват в трансакция и да вземат решение относно условията, със съдействието на трета независима страна (банка, нотариус или адвокат);
– Плащане: Купувачът депозира средствата в ескроу сметка, управлявана от третата страна, т.нар. ескроу агент или гарант;
– Проверка: Продавачът изпълнява договорените условия;
– Освобождаване: След като условията са изпълнени и необходимите документи са предадени, ескроу агентът освобождава блокираните средствата от купувача към продавача.
Защо е важно да изберем доверителна сметка при имотни сделки?
Имотните сделки често се сключват за големи суми, което ги прави рискови финансови операции, изискващи професионален подход и внимание.
Escrow предоставя няколко значителни предимства при сделки с недвижими имоти, като повишава сигурността, прозрачността и доверието както за купувачите, така и за продавачите. Този тип доверителни сметки са особено полезни при покупка на имот "на зелено“, когато финансовите рискове за страните по принцип са по-големи.
Основни предимства:
– Сигурност и за двете страни: използването на този инструмент намалява риска от измама и неизпълнение, осигурявайки спокойствие и на двете страни, че техните интереси са защитени. Escrow сметката гарантира, че средствата на купувача са сигурни, докато не бъдат изпълнени всички условия по договора. Продавачът също е защитен, че ще получи плащане, след като изпълни своята част от задълженията по споразумението;
– Безпристрастност: ескроу посредникът е неутрална трета страна, която управлява трансакцията безпристрастно, следи за спазване на законовите и договорни условия и може обективно да помогне при всякакви спорове, които могат да възникнат по време на процеса;
– Улеснява сложните транзакции: доверителната сметка е подходяща при трансакции, свързани с много и по-сложни условия. С нея се гарантира навременно и сигурно плащане на продавача само когато са изпълнени всички изисквания по споразумението.
