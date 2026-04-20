"Прогресивна България" печели във Варна с 45,1%, сочат данни на РИК при обработени 97.56% към 9 сутринта на 20 април.

Румен Радев е получил подкрепата на 87 417 варненци.

Втора сила в морската столица е ГЕРБ-СДС с малко над 28 хиляди гласа или 14,4% от гласовете, трети са ПП-ДБ с 13%.

Костадин Костадинов с "Възраждане" е получил 11 812 гласа, което е малко над 6% от подкрепата на варненци.