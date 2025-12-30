При притеснения: Институциите, към които да се обръщаме от 1 януари, при нарушения, свързани с еврото – много са
© Фокус
Българинът, по принцип е човек, който си мрънка и има забележки, в този нов период е важно пред кого да изложим проблема, ако попаднем на него. Говорим за проблеми, с които неминуемо ще се сблъскаме при въвеждането на новата валута в България. Ще има хора, които "удобно" допускат фаловете и такива, които умишлено се оптиват да ни минат.
ФОКУС ви съветва да се обръщате към:
Националната агенция за приходите /НАП/ – когато нарушенията са свързани с издадени разплащателни документи на граждани, или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;
Комисията за защита на потребителите /КЗП/ – когато нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените или друго подвеждане на потребителите; когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;
Българската народна банка /БНБ/– при нарушения на поднадзорните на БНБ кредитни институции;
Комисията за финансов надзор /КФН/– при нарушения на поднадзорните на КФН банки и инвестиционни посредници, изпълняващи функциите на депозитари, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, организирани пазари на ценни книжа;
Министърът на електронното управление /МЕУ/- когато административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не са привели информационните си системи, обработващи финансова информация, в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на Закона за електронното управление.
Казано по-просто – това се институциите, към които да пишем жалби.
Още по темата
/
МС реши: Тарифата за таксите на Центъра за оценка на риска по хранителната верига в съответствие с изискванията за въвеждане на еврото
14:55
Панделиева: Явно най-доброто, което на този етап се случи в България е, че са извадени дълбоко скрити парички
10:57
Икономист: Не разбирам защо хората бързат да обменят парите си, няма смисъл от дълги опашки преди 1 януари!
09:03
За да няма объркване: През януари ползвайте две портмонета или едно с много прегради – всяко евро и всеки лев да си имат място
29.12
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
29.12
Още от категорията
/
НСИ: Мъжете у нас заемат 68.3% от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво, жените са в ролята на заместник
14:45
Експерт за цените на тока: 24 лв. всеки месец, без да ги виждаме във фактурата, отиват, за да са домакинствата на регулирания пазар
10:56
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или пакистански акцент, които твърдят, че са от поддръжката на банка
29.12
Камен Алипиев – Кедъра в болница и с призив: Слушайте сигналите, които тялото ви дава и си обръщайте повече внимание
29.12
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо. Те пак чакат някакъв нов субект
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.