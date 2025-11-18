Приеха проектобюджетите на ДОО, НЗОК и Бюджет 2026 г. в комисиите в НС
Парламентарната комисия по здравеопазване прие на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Проектът беше приет с 11 гласа "за", седем – "против", "въздържал се" нямаше. Преди да приемат законопроекта за държавния бюджет, членовете на комисията приеха проекта за бюджет на НЗОК за следващата година.
По-рано проектобюджетите на ДОО и НЗОК също бяха приети на първо четене в комисиите на Народното събрание. Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на първо четене Бюджет 2026. Това се случи с 13 гласа "за", 8 "против" и без въздържали се.
Трите законопроекта - за Бюджет 2026, за парите на Касата и на Общественото осигуряване, вече получиха одобрението на Министерския съвет.
В Бюджет 2026 е заложено минималната работна заплата от 1 януари да бъде 620 евро, а всички пенсии ще се увеличат по "швейцарското правило" с между 7 и 8%.
Бюджетът за НЗОК за 2026 година е 5,57 млрд. евро – или около 15% повече спрямо сегашния. Здравноосигурителните плащания нарастват с 10 процентни пункта. Запазва се здравната вноска в размер на 8%.
Бюджет 2026 е първият в евро и предизвика вълна от критики от страна на бизнеса заради редица текстове, включително предвиденото повишаване на максималния осигурителен доход, пенсионните вноски и удвояване на данък “дивидент".
След като и трите комисии в НС гласуваха на първо четене трите бюджета на държавата за догодина, предстои обсъждането им в пленарна зала, а после – разглеждането им за втори път в ресорните комисии и окончателното им гласуване. Мерките ще влязат в сила след обнародването им в Държавен вестник.
