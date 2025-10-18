ЗАРЕЖДАНЕ...
Приключи седмата активация на Противоминната военноморска група в Черно море
Групата бе създадена през 2024 г. в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителствата на България, Румъния и Турция за гарантиране безопасността на морския трафик и противодействие на заплахата от морски мини.
По време на активацията MCM Black Sea се включи и в многонационалното учение "POSEIDON 25“, домакинствано на ротационен принцип от Румъния и България. В рамките на учението бяха отработени действия свързани с провеждане на операции по разузнаване и наблюдение, провеждане на противоминни действия в определени зони, действия по търсене и спасяване при необходимост, интегриране на силите и участие в съвместни учения с цел обмен на опит, подобряване на оперативната съвместимост и принос към повишаването на морската ситуационна осведоменост на НАТО в Черно море.
