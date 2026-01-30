Илияна Йотова. От десетимата, поканени на "Дондуков" 2, петима заявиха готовност да заемат поста.
"Заявих, че не бягам от отговорност. Ясно казах на президента - да, приемам", каза зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева след консултацията при Йотова.
По-рано председателят на Сметната палата Димитър Главчев съобщи, че е готов да поеме поста на служебен министър-председател. "Свикнал съм да си изпълнявам конституционните задължения, имам два пъти повече основания да не приема, тъй като два пъти вече бях служебен премиер, само че това е лично, няма такъв текст в Конституцията, който да ограничава. Казах на президента, че съм склонен да приема", допълни Главчев.
Съгласна да заеме тази позиция е и заместничката му Маргарита Николова. "Все още е много рано да се говори за имена на служебни министри", отсече тя.
Досега готовност да заемат поста заяви още зам.-омбудсманът Мария Филипова, която обясни, че от 15 години е държавен служител и работи чрез различни държавни институции за благополучието на хората и би могла да се справи и с новия пост, ако се стигне до нейния избор. Подуправителят на БНБ Андрей Гюров обяви готовност да стане служебен премиер, но при определени условия.
Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.
Сега всичко е в ръцете на държавния глава Илияна Йотова. Тя трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.
