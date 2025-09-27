ЗАРЕЖДАНЕ...
Притеснително: С 15% е спаднал броят на личните лекари през последните 10 години
©
И докато медицинските сестри са намалели с около 10% през последното десетилетие, лекарите в България се увеличават с 4% за същия период. За да потърсим обяснение на тези различия, ще разгледаме по-подробно на измененията в броя на лекарите специалисти през последните десет години по отделни специалности. Това става ясно от анализа на Института за пазарна икономика.
През 2024 г. общият брой лекари е малко над 30 хил. или с близо 1100 повече в сравнение с 2015 година. Разпределението им по специалности показва интересни тенденции:
- За някои специалности е налице значимо намаление в предлагането. Специалистите по вътрешни болести например са намалели с 26% или с 292 лекари за десет години. Педиатрите също намаляват със 17% или 279 души. Специалистите–хирурзи намаляват с 8% или 137 лекари. Намаляват също така специалистите по спешна медицина и психиатрия.
- Голямо намаление е регистрирано и при общопрактикуващите лекари (спад с 15%).
- Други специалности обаче бележат увеличение – то е най-значимо при лекарите кардиолози (с 23% или 363 бр.); при рентгенолозите (23% или 207 бр.) и специалистите по физикална терапия и рехабилитация (увеличение с 26% или 148 бр.). Ръст бележат също специалистите по ортопедия, урология, офталмология и анестезиология.
Нека се спрем по-специално на намаляващия брой общопрактикуващи лекари в страната. ОПЛ са онези специалисти, които осъществяват първичната извънболнична помощ в страната, те са така нареченият пазител (gatekeeper) на системата. Работата им е да са най-близо до своите пациенти, да познават техните нужди и особености, да им оказват първична и профилактична помощ и да решават дали и по какъв начин да ги насочат към други видове помощ/услуги в здравната система. Не само техният брой, но и разпределението им на територията на страната имат значение.
Броят на ОПЛ равномерно и постоянно спада през периода (намалението е с 15% или 678 бр.). Спадът е отражение от една страна на общото намаление на населението на България – логично, нуждата от лекари е по-ниска при по-малко хора. Това обаче не обяснява в пълна степен намалението на личните лекари – броят лица, които един ОПЛ обслужва в БГ (средно 1701 пациента за 2023 г.), нараства с малко над 100 пациента спрямо 2014 г.
Прегледът на специалностите на лекарите ни дава възможност да направим важни изводи. Най-напред – финансовите стимули в системата работят и резултатът е видим в предлагането на определени категории специалисти. Там, където специалността дава възможност за реализация – например чрез създаване на частна практика или добър доход в болница при изпълнение на по-щедро финансирани клинични пътеки, се стига до увеличаване на броя на съответния вид специалисти. Широкото разпространение на медицинските технологии пък – до други. Ако обаче студентите и младите лекари не виждат перспектива, те няма да изберат да специализират, независимо колко остра е нуждата от даден вид специалисти за здравната система като цяло. Ако искаме да решим проблеми с недостиг на определен конкретен вид специалисти, са нужни смели и много ясно насочени мерки, а не действия "ангро“.
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Господин Радев, недостойно е да пращате жена да Ви брани, дори и да е вицепрезидент
16:41
Полицията сваля номера и отнема свидетелството за регистрация, ако не платите тол глобата веднага
16:41
Манол Пейков: Има и един още по-огромен усепх – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него
13:54
Йотова за думите на Борисов: Ако има такива министри, то той трябва да ги назове по име. Очевидно те не са за поста
13:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.