Привлякоха като обвиняем шофьора, забил се в автобус на градския транспорт в София
Публикуваме цялото съобщение от СРП, изпратено до медиите:
Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 21-годишния В. И. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. "а“ и б. "б“, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК.
Досъдебното производство е образувано на 15.08.2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и се води в Сектор "Разследване на транспортни престъпления“ към Отдел "Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.
В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на В. И. към наказателна отговорност.
Обвинението спрямо него е за това, че на 15.08.2025 г. около 01,45 ч. в гр. София, при управление на лек автомобил "AUDI RS5“, движещ се по пътното платно на бул. "Константин Величков“ с посока на движение от бул. "Александър Стамболийски“ към бул. "Възкресение“ и в района на кръстовището с бул. "Възкресение“ нарушил правилата за движение по пътищата и реализирал пътнотранспортно произшествие, като напуснал пътното платно и с предна част на управлявания от него автомобил се врязал в лявата част на салона на спрелия на червен сигнал на светофара на бул. "Възкресение“ автобус. В резултат на това по непредпозливост причинил смъртта на пътник в автобуса и телесни повреди на още четири лица.
Лекият автомобил, който е управлявал обвиняемият, е иззет при огледа на местопроизшествие. Съдът може да отнеме в полза на държавата моторното превозно средство, което е послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му.
Обвиняемият е правоспособен водач, поради което с постановление на прокурор в СГП му е наложена мярка за процесуална принуда временно отнемане на свидетелството за управление.
С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
Предстои на 17.08.2025 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.
Разследването по случая продължава с разпити на свидетели, извършване на необходимите експертизи, както и на други действия по разследването за изясняване на всички обстоятелства по случая в съответствие с изискванията на закона.
