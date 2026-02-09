Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
Кой е бил Ивайло Иванов?
Малинова го познава от ученическите и студентските години. Тя го описа като "многостранно развита личност с богата обща култура". По думите ѝ той е имал "много добра кариера" като адвокат, но в определен момент сърцето му е надделяло и той е решил да се занимава с нещата, които обича - природата и планината. "Той е живял в Америка, в Япония, в Мексико", поясни тя пред NOVA, допълвайки, че Иванов бил човек, на когото може да се разчита на 100%.
Като еколог по образование, Малинова заяви, че разбира конфликта между "хората, които искат да вземат каквото могат от гората, и тези, които искат да я защитят". Тя е убедена, че Ивайло Иванов и неговите спътници са искали да защитят гората "със сърце и душа".
Относно версията за "затворено общество с елементи на секта", приятелката на убития беше категорична: "Познавайки Ивайло, не мога да си представя, че той би участвал в някаква йерархична група". Тя определи като "пълен абсурд" и твърденията за "педофилска нишка".
Милена Малинова сподели, че след нейния емоционален пост в социалните мрежи с нея са се свързали много хора, включително майката на едно от момчетата. Малинова цитира и друго момиче, което е било в хижата и споделило, че там е "много приятно" и са си изкарали добре.
