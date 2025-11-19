Сподели close
Кметовете от ДПС също да дарят 12-тата си заплата, за да бъдат изплатени коледните добавки на българските пенсионери. За това призова ръководството на сдружението на общините “Толерантност", се казва в прессъобщение от "ДПС - Ново начало".

Те се присъединиха към инициативата на лидера на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски за гарантиране на коледните добавки за българските пенсионери от страна на правителството.

Освен това, като свой личен акт на съпричастност, всички депутати от ПГ на "ДПС - Ново начало" даряват своята декемврийска заплата за коледните добавки на пенсионерите.