Експертите на Крипто Академията задават публично въпроси на НАП във връзка с незаконно допуснати регистрации на криптокомпании в публичния регистър. От ситуацията възникват редица въпроси, които са следните:Как се допуснаха регистрации на криптокомпании в електронния публичен регистър на НАП след 30 декември 2024 година? Какви са последиците от тези регистрации, които са в противоречие с европейските правни норми и с каква защита разполагат клиентите на незаконно регистрираните криптокомпании? Нищожни ли са сделките, сключени между незаконните криптокомпании и техните клиенти и какви са данъчните ефекти на тези сделки? Например, купили сме си Биткойн от криптокомпания, която е регистрирана незаконно в НАП. Дължим ли връщане на Биткойна си на незаконното осъществяващата дейност криптокомпания и ако да – на каква цена? Незаконно регистрираната криптокомпания задължена ли е да ни го закупи обратно и ако да - на каква цена? Дължим ли данъци по сключените нищожни сделки? А разходите, извършени в хода на тези сделки, ще бъдат ли признати от данъчните органи за данъчни цели?Ще "оздрави“ ли лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви, издаден от Комисията за финансов надзор пороците на незаконната регистрация? Възможни ли са искове за вреди от дружества, установени в други държави членки, които не са оперирали след 30 декември 2024 година, поради това че са действали законосъобразно и са изчаквали получаване на МиКА лиценз, докато българските незаконно регистрирани техни конкуренти са сключвали сделки в България и не само? Пишат вносителите на сигнала, цитирани от "Фокус".На тези въпроси, екипът на Крипто Академията, смята че институциите с роля и правомощия в регулацията на криптоактивите следва да отговарят и по този начин да намалят вредоносните последици от незаконните регистрации. Като експерти по крипторегулации, криптоданъци и криптомерки срещу изпирането на пари, са готови да участват в конструктивен диалог с представители на НАП и на Народното събрание. Целта е намаляване на щетите от случилото се, защита интересите на клиентите на незаконно регистрираните компании, повишаване на осведомеността на обществото за тези проблеми, съответно и доверието в сектора и отговорните институции, както и намиране на възможност за компаниите, регистрирани незаконно, което не може да се вмени в тяхна вина, да осъществяват дейност, но спазвайки приложимите правни норми.В "Държавен вестник" беше обнародван през лятото новият закон за пазарите на криптоактиви. Той въвежда в българското законодателство лицензионен режим за криптокомпаниите. Съгласно него, криптокомпаниите, които са оперирали в противоречие с европейския регламент относно криптоактивите (MiCA), нямат право да получат лиценз.Екипът на "Крипто Академията" смята, че законът противоречи на европейския регламент и създава пълен хаос на пазара в България.Регистрираните у нас след 30 декември 2024 година криптокомпании осъществяват дейността си в нарушение на регламента MiCA, който е в сила за всички държави членки на ЕС от тази дата. MiCA забранява криптокомпании, които не са регистрирани в НАП до 30 декември 2024 година, да осъществяват дейност без MiCA лиценз, обяви адвокат Десислава Спасова, съосновател на "Крипто Академията", юрист и специалист по търговско право и европейската и българската правни рамки, регулиращи дейностите, свързани с криптоактиви. В този смисъл е и становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари, съгласно което регистрираните след 30 декември 2024 година криптокомпании нямат право да предлагат услугите си до получаване на MiCA лиценз.Последствията са сериозни, защото на пазара има незаконно функциониращи криптокомпании, каза Спасова. Това означава, че всички сключени от тях сделки са нищожни. С други думи, криптокомпаниите трябва да върнат получените от клиентите си средства, а клиентите трябва да върнат на същите закупените от тях криптовалути.Проблемът с нищожността на сделките е свързан и с въпроса дали се дължат данъци по тях, посочи Марина Мучакова, съосновател на Крипто Академията и специалист по темата за данъчното облагане на криптоактиви. Според нея трябва да има становище на НАП по темата.На следващо място, регистрирането на криптокомпании в НАП след 30 декември 2024 година повдига темата доколко тези действия на държавата са довели до създаване на условия за нелоялна конкуренция, каза Николай Хаджийски, съосновател на "Крипто Академията" и юрист, който специализира в правните аспекти на криптоактивите и мерките за предотвратяване на прането на пари. Например, криптокомпания, учредена на 1 февруари 2025 година, или с други думи, след като е следвало да бъде "затворена“ регистрационната процедура в НАП, е трябвало да изчака до приемане и обнародване на закона за пазарите на криптоактиви, за да кандидатства за MiCA лиценз и по този начин да оперира законосъобразно. В другия случай, криптокомпания, която е регистрирана в НАП на 1 февруари 2025 година, е осъществявала дейност в пряко противоречие с регламента MiCA, като съответно е сключвала нищожни сделки и е заела пазарен дял на криптокомпаниите, решили да спазват закона, подчерта Хаджийски.Настоящият проблем повдига въпроса и с репутацията на криптосектора. Допускането на незаконни компании на пазара със сигурност не допринася за изграждането на добро име на криптосектора и доверие в криптокомпаниите. Не на последно място, следва да се посочи, че проблемът "лоялна срещу нелоялна конкуренция“ има не само национално измерение, но и такова на ниво Европейски съюз, тъй като регламентът MiCA постави на изчакване всички криптокомпании в ЕС.Екипът на Крипто Академията категорично се обявява за законността, правовия ред, защита правата на клиентите на криптокомпаниите, лоялната конкуренция и доброто име на криптосектора при пълно спазване на регламента MiCA.