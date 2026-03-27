Продадоха картина на Златю Бояджиев за 280 хил. евро
Става въпрос за картината "Две сватби". Тя принадлежи към прочутия втори цикъл голямоформатни композиции на Златю Бояджиев (1903 - 1976). Платното разгръща многопластова панорама на зимата в Родопите, в която сватбени шествия и сцени от ежедневието се преплитат в жив образ на общност, движение и традиция. "Две сватби" е създадена в Париж през 1970 г. и изобразява едновременно християнска и мюсюлманска сватба сред зимен пейзаж, в който се издигат минаре, църковна камбанария и вековно дърво.
Първоначално картината е била оценене на 20 хил. и 35 хил. евро.
Картината "Пазачът" на Иван Милев , рисувана през 20-те години на миналия век също надмина с много предвалителната си оценка, която беше между 4 хил. и 6 хил. евро, а картината бе купена за 85 хил. евро.
