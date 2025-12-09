Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
"Ще ми донесат елка, която автоматично ще обръща лева в евро, за да мога да обръщам дисплея към клиента и той самият да вижда. Ако трябва, ще смятаме пред него и така. Плюс това на касовия апарат всичко е в лева, и в евро“, казва пред bTV Галина Петрешкова.
Хората се чудат как ще става - ще им връщат ли центове, ако платят в левове.
От магазина казват, че ще приемат и смесени плащания – в лева и в евро по една сметка, но и ще връщат така, ако се наложи.
"Ако в един момент ми свърши еврото и няма да имам какво да му върна, ще връщам в лева. Законът позволява това да се случва до 1 февруари“, обяснява Галина Петрешкова.
"Най-добрият съвет е да се обърнат към обслужващата ги банка - още сега могат да си закупят от стартовите комплекти, които стартираха от 1 декември.
В тях се съдържат монети в различни номинали с българската национална страна на евромонетите“, обясни Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България.
