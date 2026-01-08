Продавачка: От 3 дена нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
"Въвежданото на еврото не ме притеснява, работа спокойно и с двете валути, проблемът е, че едни и същи хора идват, за да си обменят парите пазарувайки и получавайки рестото си в евро", разказва тя.
По думите й това е причината в касата на магазина да няма пари в евро още от 5-ти януари.
onetwo
преди 33 мин.
Ганчо си е просто Ганчо, все "тарикат" и "играч" на дребно. Наистина се надявам този път НАП да ликвидира генерално сивия сектор, каквато беше и целта на въвеждане на еврото всъщност. Дали ще обменят в банки, чейнчове, злато, каси в магазини, всички тея с дюшеците и бурканите ще получат писма през новата година и общо взето - намерих ги зестра от баба и дядо няма да сработи.
Голям Ботев
преди 35 мин.
Ето нагледен пример обясняващ защо след 35 години Демокрация, все още тъпчем в тинята! Защото хората НЕ искат Демокрация, саботират я, искат си Сталинския железен юмрук. Не сме народ! Русофилска мърша сме!
