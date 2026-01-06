Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
В пощенската станция на село Драгичево първият работен ден след Нова година е преминал спокойно, обясни Илияна Цанкова.
"Хората предимно се информираха в първи работен ден. Питаха ни колко валута може да се обменя, до колко лева е без заявка и до колко е със заявка. Като за първи ден нямаше голяма обмяна", подчерта Цанкова.
Тя демонстрира и как става обмяната на стотинки. И напомни, че е важно те да са сортирани, за да може броенете им да е по-лесно, въпреки че то става с помощта на машина. "За да бъдат обменени левовете е задължително да се предостави лична карта. Могат да се обменят до 50 броя монети на ден. Без заявка може да се обменят до хиляда лева. До десет хиляди лева е със заявка - в рамките на три до пет дни. При сумите над десет хиляди лева се изисква и декларация за произход", напомни служителката в пощата.
И беше категорична, че до юни месец услугата по обмяната на валутата е безплатна. По думите ѝ пенсиите, чието изплащане започва от 7 януари - ще се изплащат само в евро и няма никакви проблеми.
Според кмета на Драгичево Виктор Викторов у хората в селото има леко притеснение, но като цяло всички се справят добре. "Все още плащат основно в левове. Поддържаме постоянна връзка с хранителните магазини. Нещата се случват, но малко по-бавно. Хората задават въпроси, което е нормално", подчерта той.
Екип на NOVA провери как се плаща и връща ресто в евро на пазара за зеленчуци в Бургас. Тази година тържището малко преди 9 часа във вторник е празно - няма нито продавачи, нито клиенти. По принцип пазара трябва да отвори в 7 часа.
Дошли са само Иван и Керанка Павлови от село Ливада, които продават зеленчуци собствено производство. "Много объркано стана всичко. Клиентите купуват малко - по 1-2 моркова. И нямат търпение да изчакат да им пресметнеш рестото. Изнервят се и хвърлят торбите. Искат да им се връща в левове, защото плащат в левове", обясни Керанка.
По думите ѝ тя успяла да се снабди с много малко стартови пакети с евро - от пощата в село. "Имам притеснения как ще продължи работата ни до края на месеца. Може би през февруари ще се нормализира положението. Цените при нас остават непроменени", заяви тя.
