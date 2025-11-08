Много внимавайте с пазаруването от Фейсбук групи - особено за чанти, дрехи и обувки.По наблюдения на- измамниците стават все повече. На първо място т.нар. "търговски групи" са препълнени с реплики, внос от Турция или Китай, които лесно могат да бъдат объркани с оригинал.В съседната на България държава се продават за по 20-50 турски лири, а тук - за над 400 лева. Търговците са станали толкова изобретателни, че дори предоставят и фалшиви сертификати за съответната стока.Друг тънък момент са традиционните намаления около Черния петък. Наскоро голям сайт за маркови стоки пусна намаление на нови колекции, а бройките много бързо свършиха.Какво последва след това - много от хитрите търговци, които са си купили например чанта нана намаление, пуснаха артикулите по Фейсбук групите, докато оригиналната цена в официалния сайт на марката е, научислед справка.По този начин уж излиза, че я купувате по-евтино, отколкото в официалния сайт, но все пак са ви излъгали, защото е купена на доста по-голямо намаление и ви я препродават със завишена цена.Бъдете внимателни и сравнявайте в няколко различни платформи преди да тръгнете да купувате, особено в сезона на намаленията!