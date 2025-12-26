Продажбата на употребяван автомобил обикновено изглежда просто – договор, документи, ключове. Въпреки това, тази схема може да спре да работи толкова гладко не защото някой забранява търговията с употребявани автомобили, а защото регулациите на ЕС все повече разделят две понятия - "употребяван автомобил" и "автомобил в края на живота", като вторият на практика представлява отпадък. И именно тази разлика може да определя продажбата на автомобил в бъдеще.Това е проект на регулация на ЕС относно превозни средства с изтичане на живота, наричан ELV (Vehicle-end-of-life). Той има за цел да замени настоящата Директива 2000/53/EC и да въведе унифицирани правила за целия съюз. Проектът беше представен от Европейската комисия през 2023 и все още е обект на преговори между Съвета на ЕС и Европейския парламент. Най-ранната реалистична дата за влизане в сила на новите правила е през 2026, но някои регулации може да бъдат забавени.Целта на промените не е да се ограничи броят на автомобилите по пътищата, а да се регулира търговията с превозни средства, които формално се продават като употребявани, въпреки че на практика вече не са подходящи за нормална експлоатация.Проектът ELV не въвежда възрастово ограничение или ограничение на пробега. Дали превозното средство остава автомобил на пазара в обръщение се определя от неговото действително техническо състояние. Законодателството предвижда, че превозното средство може да се счита за "приключило", ако е сериозно повредено, непълно или неспособно да се движи безопасно по пътищата.Проблемите могат да се появят и при автомобили, които нямат ключови конструктивни елементи или системи за безопасност, както и при такива, чието възстановяване до пълна ефективност би изисквало ремонти, напълно несъразмерни на тяхната стойност. В този случай превозното средство вече не трябва да се използва на пазара като обикновена употребявана кола, а да бъде унищожено по законов път.Най-важната промяна не се отнася до договора между продавача и самия купувач, а до етапа, който следва по-късно. Проектът за ELV регламента не въвежда задължението да се добавят допълнителни документи към всеки договор за продажба на употребяван автомобил. Въпреки това, той предполага, че в случай на превозни средства, които пораждат съмнения относно техническото си състояние, административните органи могат да изискват потвърждение, че автомобилът не трябва да се счита за "изведено от експлоатация превозно средство" – особено на етапа на регистрация, повторна регистрация или износ.Според Automedia, за шофьорите това означава риск, че продажбата "само на хартия" няма да приключи сделката. Ако превозното средство бъде оспорено на етапа на регистрация, новият собственик може да се затрудни с формалностите, а продавачът може да се озове в спор, който често може да бъде избегнат днес.Най-евтиният и най-старият автомобилен сегмент е най-изложен на ефектите от новите регулации. Тези автомобили най-често се продават днес без актуални технически тестове, след сблъсъци, при липса на оборудване или с предположението, че купувачът сам ще реши дали да ги ремонтира или да ги разглоби на части. След промените границата между "употребяван автомобил" и "скрап" може да стане формална, а не конвенционална.Проектът ELV не въвежда забрана за продажба на употребявани автомобили, не определя максимална възраст на превозното средство и не забранява неговия ремонт. Целта е да се намали патологията на търговията с превозни средства, които де факто са неподходящи за по-нататъшна употреба, но функционират на пазара като пълноценни автомобили.За шофьорите това означава едно - техническото състояние на автомобила може в бъдеще да определи не само безопасността на шофирането или резултата от техническия преглед, но и дали продажбата на автомобила може да се извърши без проблеми.